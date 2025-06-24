«Битмама» получила 7 лет колонии за мошенничество на миллиарды рублей

Мошенница позиционировала себя как успешный инвестор в сфере нефти, золота и криптовалюты. Она предлагала клиентам услуги по обмену и переводу крупных сумм между странами, в том числе из России в ОАЭ, в обход санкционных ограничений. Особенностью ее схемы было то, что вместо обычной комиссии она обещала клиентам вознаграждение за использование их средств. Также она привлекала инвестиции, предлагая баснословную доходность — до 1% в день или 15% в месяц.