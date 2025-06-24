«Битмама» получила 7 лет колонии за мошенничество на миллиарды рублей

Пресненский районный суд Москвы приговорил 27-летнюю Валерию Федякину, известную как криптоинвестор «Битмама», к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Уголовное дело в отношении Валерии Федякиной, известной как «Битмама» и «Битмама Финанс», было возбуждено
Главным следственным управлением СКР по Москве в сентябре 2023 года. Разбирательство началось после заявления инвестора Гагика Гулакяна, который сообщил о хищении 6,7 мрд рублей. Однако следствие подтвердило ущерб по этому эпизоду на сумму837 млн рублей.
«Битмама» была задержана 15 сентября 2023 года, когда оперативники выяснили, что она собиралась улететь в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство. На тот момент она находилась на шестом месяце беременности. С момента задержания она содержалась в столичном СИЗО № 6, где впоследствии родила дочь.
Мошенница позиционировала себя как успешный инвестор в сфере нефти, золота и криптовалюты. Она предлагала клиентам услуги по обмену и переводу крупных сумм между странами, в том числе из России в ОАЭ, в обход санкционных ограничений. Особенностью ее схемы было то, что вместо обычной комиссии она обещала клиентам вознаграждение за использование их средств. Также она привлекала инвестиции, предлагая баснословную доходность — до 1% в день или 15% в месяц.
В ходе расследования потерпевшими по делу признали еще троих инвесторов. Бизнесмен Евгений Ройтман вложил в криптовалюту с обещанием высокой доходности и потерял более 830 млн рублей. Михаил Вестерфрид из Москвы лишился 563,3 млн рублей, участвуя в операциях по обмену дирхамов на доллары. Еще одной жертвой стала блогер Юлия Захарчук, которая передала «Битмаме» 5 млн рублей для инвестиций, но не получила ни прибыли, ни обратно своих средств.
На следствии Валерия вину в мошенничестве не признала, утверждая, что сама стала жертвой обмана. По версии ее защиты, бизнесмен Гагик Гулакян и его партнер Ваграм Степанян задолжали ей $40 млн, поскольку брали у неё крупные суммы в ОАЭ для пополнения кассы в Москве, но возвращали меньше.
Адвокат же Гагика Гулакяна, Иван Миронов, в свою очередь, настаивал, что за Федякиной стояла «хорошо организованная группа мошенников», а сама она боялась назвать сообщников.
Однако стоит отметить, что МВД проводилась доследственная проверка и в отношении бизнесмена Гагика Гулакяна, который проходил главным потерпевшим по делу «Битмамы».