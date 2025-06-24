В Ростовской области построят десять малых площадок ГТО

На реализацию проекта выделено 30 миллионов рублей, из которых 24,9 млн из федерального бюджета, 4,9 млн — из областного, а 200 тысяч рублей поступили из местных бюджетов. Сейчас на всех площадках уже подготовлены основания, идет монтаж спортивного оборудования. Завершить работы планируется до конца года.