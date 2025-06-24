В Ростовской области построят десять малых площадок ГТО

В этом году в десяти районах Ростовской области появятся современные малые площадки для сдачи норм ГТО. Строительство ведётся в Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Красносулинском, Куйбышевском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Об этом говорится на сайте регионального правительства.
На реализацию проекта выделено 30 миллионов рублей, из которых 24,9 млн из федерального бюджета, 4,9 млн — из областного, а 200 тысяч рублей поступили из местных бюджетов. Сейчас на всех площадках уже подготовлены основания, идет монтаж спортивного оборудования. Завершить работы планируется до конца года.
Каждая площадка будет оснащена 25 элементами для тренировок, включая турники, брусья, «шведские стенки», уличные тренажеры, гимнастические скамьи и информационные стенды с нормативами ГТО. Объекты адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.