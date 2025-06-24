Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 21 участке

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение разметки на ул. Казинца, ул. Коласа (от ул. Сурганова до ул. Волгоградской), ул. Мазурова, ул. Могилевская (от ул. Володько до ул. Толстого), МКАД (от ул. Свислочской до ул. Скорины), ул. Уборевича, ул. Одинцова, ул. Панченко, ул. Чечота, ул. Каролинская, пр-д Каролинский, ул. Городецкая, ул. Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), ул. Лобанка, ул. Космонавтов, ул. Бабушкина, ул. Гусовского, ул. Неманская, МКАД (от ул. Скорины до Логойского тракта), ул. Шугаева, ул. Наполеона Орды.