Певице Анне Асти исполнилось 35 лет

Дзюба приняла предложение Умрихина и переехала в Киев — именно там родился псевдоним Анна Асти и группа Artik & Asti. Их дебютный трек «Антистресс» (2010) особого успеха не имел, зато композиция «Моя последняя надежда» (2011) попала в ротацию радиостанций, а клип на нее набрал более полутора миллионов просмотров за месяц. В 2013 году дуэт представил дебютный альбом «#РайОдинНаДвоих», вскоре после выхода которого Анна и Артем переехали из Киева в Москву. Следующая пластинка Artik & Asti «Здесь и сейчас» вышла в 2015-м и стала диском года по версии «Яндекс. Музыки», а композиция «Тебе все можно» принесла молодым музыкантам первый «Золотой граммофон». В апреле 2017 года вышел третий студийный альбом — «Номер 1», главным хитом которого стал трек «Неделимые».