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Путин наградил железнодорожников из Брянской и Курской областей

Путин за спасение людей наградил железнодорожников Брянской и Курской областей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях трех сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей.

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью ордена “За заслуги перед отечеством” II степени Иванькова Николая Николаевича — помощника машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, Брянская область», — говорится в документе.

Также награжден Солопеев Евгений — начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».

«Цурина Олега Александровича — машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, Курская область», — добавляется в документе.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Губернатор области Александр Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали.

Губернатор заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.