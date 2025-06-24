Путин наградил железнодорожников из Брянской и Курской областей

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях трех сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью ордена “За заслуги перед отечеством” II степени Иванькова Николая Николаевича — помощника машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, Брянская область», — говорится в документе.
Также награжден Солопеев Евгений — начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
«Цурина Олега Александровича — машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, Курская область», — добавляется в документе.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Губернатор области Александр Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали.
Губернатор заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.