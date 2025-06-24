Путин наградил железнодорожников из Брянской и Курской областей

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Губернатор области Александр Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали.