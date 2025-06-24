НЦЗПД сказал, нужно ли блогеру получать согласие белорусов на участие в съемке видео, которое опубликуют в сети

В Центре ответили на вопрос, необходимо ли блогеру получать согласие прохожих на участие в съемке видеоролика, который в дальнейшем будет опубликован в социальной сети. В пресс-службе пояснили: блогеры, которые монетизируют свою деятельность, являются операторами и должны соблюдать требования законодательства о персональных данных.