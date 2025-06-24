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НЦЗПД сказал, нужно ли блогеру получать согласие белорусов на участие в съемке видео, которое опубликуют в сети

НЦЗПД сказал, нужно ли блогеру получать согласие белорусов на участие в съемке.

Источник: Комсомольская правда

НЦЗПД сказал, нужно ли блогеру получать согласие белорусов на участие в съемке. Подробности привели в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных Беларуси.

В Центре ответили на вопрос, необходимо ли блогеру получать согласие прохожих на участие в съемке видеоролика, который в дальнейшем будет опубликован в социальной сети. В пресс-службе пояснили: блогеры, которые монетизируют свою деятельность, являются операторами и должны соблюдать требования законодательства о персональных данных.

Уточняется, что видеосъемка, хранение, редактирование и распространение блогерами видео в интернете являются видами обработки персональных данных и для них требуется надлежащее правовое основание. В НЦЗПД уточнили, что в указанном случае речь идет про согласие участников съемки, которое может быть получено, согласно требованием статьи 5 Закона о защите персональных данных.

Согласно названной статье закона, согласие может быть получено в письменной форме, в виде электронного документа или же в иной электронной форме.

Ранее НЦЗПД предупредил о новых утечках личных данных у белорусских компаний, которые об этом еще не знают.

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