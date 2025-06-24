Бабушка из Башкирии заблудилась в лесу, но смогла сама найти дорогу до дома

В Кармаскалинском районе в Центр обработки вызовов 112 поступило сообщение о том, что пожилая женщина из села Шаймуратово пропала во время похода за ягодами.
Сначала ее близкие забеспокоились, когда бабушка не вернулась домой вовремя. Вскоре они обратились за помощью к спасателям Госкомитета РБ по ЧС, однако ситуация разрешилась сама собой.
Женщина не растерялась, нашла путь обратно и вернулась домой без каких-либо повреждений или необходимости в медицинской помощи.
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