Чувашской свадьбой и хороводом отметят в Татарстане праздник «Уяв»

29 июня в Нурлате пройдет праздник чувашской культуры «Уяв» — событие уникальное, объединяющее древние ритуалы и современность. Главным здесь станут официальная чувашская этно-свадьба с регистрацией брака на чувашском языке и сакральный хоровод, исполняемый для привлечения светлых сил и благополучия, рассказали на пресс-конференции.
«Этно-свадьба: национальный колорит» поддержан грантом Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Регистрацию брака проведут на чувашском языке. Затем в подворье можно увидеть обряд повязывания старинного женского головного убора. Представят все фольклорные коллективы: пропоют песни, проговаривая все слова, рассказала режиссер Дома Дружбы народов Нурлата Джулия Ильдиярова.
Одним из торжественных моментов станет пролог, на котором представят чувашские национально-культурные традиции и обряды: музыка, танцы и национальные костюмы. Гости смогут погрузиться в атмосферу уникальной культуры, узнать об истории и обычаях чувашского народа.
Площадки праздника начнут работать с 9 часов утра 29 июня.
Свадьба будет на празднике центральным элементом, символизирующим преемственность и актуальность чувашских традиций в XXI веке.
В Нурлате уже 13 лет проводят «Уяв», его отмечают в каждой чувашской деревне. Проведение свадьбы и хоровода с сохранением их сакрального смысла — не фольклор, а воплощение живой развивающейся традиции в гармонии с миром — суть чувашской культуры, подчеркнула директор Дома Дружбы народов Нурлата Галина Терентьева.
Одним из главных украшений праздника станет хоровод: закружит гостей после того, как почтенный старец под молитву забьет березовый колышек -еще одна традиция праздника, знаменующая начало доброго и благого дела. Это отторжение темных сил и призыв светлых, чтобы урожай был добрым, а люди были живы и здоровы. В Нурлатском районе эта традиция сохранилась. А в хороводе участвуют не только коллективы, но и все гости, создавая мощное единство, отметила Терентьева.
Джулия Ильдиярова добавила, что из регионов ожидается много чувашских ансамблей, обещали прибыть из Пензенской и Самарской областей, Ульяновска, Республики Башкортостан. Это превращает «Уяв» в знаковый форум чувашской культуры Поволжья и Урала.
А накануне, 28 июня, состоится праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон». В Балтасинском районе Татарстана, в селе Ципья подготовили много сюрпризов гостям. В 1938 году в удмуртском издании газеты было написано об удмуртском национальном празднике, где собралось много народу, провели конные скачки, рассказал заместитель руководителя Балтасинского райисполкома Ильгам Гайнутдинов.
В этом году гостей ждет несколько новшеств, сказала исполнительный директор Национально-культурной автономии удмуртов РТ Мария Садовникова. Особое внимание — молодежным инициативам и возрождению традиций.
Праздник пройдет при поддержке Министерства культуры РТ, Дома дружбы народов и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ожидается на нем свыше шести тысяч гостей.
«Гырон быдтон» пройдет 28 июня в селе Ципья Балтасинского района РТ.