Чувашской свадьбой и хороводом отметят в Татарстане праздник «Уяв»

Одним из главных украшений праздника станет хоровод: закружит гостей после того, как почтенный старец под молитву забьет березовый колышек -еще одна традиция праздника, знаменующая начало доброго и благого дела. Это отторжение темных сил и призыв светлых, чтобы урожай был добрым, а люди были живы и здоровы. В Нурлатском районе эта традиция сохранилась. А в хороводе участвуют не только коллективы, но и все гости, создавая мощное единство, отметила Терентьева.