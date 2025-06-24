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Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества машиниста поезда Павла Мишина, погибшего при обрушении моста в Брянской области. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Орденом Мужества Мишина Павла Николаевича — машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, Брянская область (посмертно)», — говорится в указе.

Мишин был машинистом поезда №?86 Климов — Москва, перед которым обрушился автомобильный путепровод вечером 31 мая в Брянской области. Как сообщали в пресс-службе РЖД, действия Мишина спасли сотни жизней. Он мгновенно применил экстренное торможение. Принятые машинистом меры позволили снизить скорость поезда к моменту столкновения.

Также за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены помощник машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Николай Иваньков, начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала ФПК Евгений Солопеев, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Олег Цурин.

Кроме того, несколько участников ликвидации последствий обрушения моста в Брянской области награждены медалью «За спасение погибавших». За высокий профессионализм, храбрость и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медики награждены медалью «За храбрость» II степени.