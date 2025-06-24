Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста

Кроме того, несколько участников ликвидации последствий обрушения моста в Брянской области награждены медалью «За спасение погибавших». За высокий профессионализм, храбрость и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медики награждены медалью «За храбрость» II степени.