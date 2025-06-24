Редкость, прочность, красота: геммолог Юрий Шелементьев — о драгоценных камнях, ценных находках и подделках

— То, что камни могут быть драгоценны, поняли еще до нашей эры. Человечеству, виду homo sapiens, приблизительно 170 тысяч лет. Каменный век закончился 3000 лет назад, и уже в древности какие-то отдельные камни человек тащил, условно, в пещеру из речной долины или из гор. Они ему нравились по цвету, по блеску, по какой-то необычности. И эта вот наша любовь к камню прошла через все, так сказать, народы, культуры и цивилизации. В какой-то момент появилась область знаний, такая как минералогия, и люди стали изучать, какие минеральные виды существуют. Их, между прочим, тысячи, а ювелиры из них используют порядка нескольких десятков. Тогда мастера, пытаясь понять, что попало к ним в руки, шли к минералогам. Когда появились синтетические аналоги, например синтетический рубин или культивированный жемчуг, возник и запрос на отдельную профессию. Задача изначально была в том, чтобы отличать природные камни от искусственных, от подделок. Это произошло уже на рубеже XIX и ХХ столетий.