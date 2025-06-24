Жители Стерлитамакского района Башкирии жалуются на ужасную вонь от птицефабрики

Жители Стерлитамакского района страдают от резкого запаха, который каждое лето окутывает новые жилые районы. Местные рассказывают, что вонь от птицефабрики «Турбаслинские бройлеры» становится настоящим испытанием.
По словам жителей, неприятный запах становится особенно ощутимым в теплое время года, когда окна открыты. Несмотря на многочисленные жалобы и обращения, ситуация остается без изменений.
В ответ администрация района сообщила, что «Турбаслинские бройлеры» завершают вывоз отходов на поля и активно занимаются обработкой пометохранилищ. Однако этого недостаточно. Как сообщили представители фабрики, в планах на будущее — строительство крытого пункта приема помета и переход к его переработке, что должно существенно улучшить ситуацию.
Тем не менее, жители Стерлитамака надеются на более скорые и эффективные решения и уверены, что комфорт не должен зависеть от неприятных запахов.
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