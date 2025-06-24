Жители Стерлитамакского района Башкирии жалуются на ужасную вонь от птицефабрики

В ответ администрация района сообщила, что «Турбаслинские бройлеры» завершают вывоз отходов на поля и активно занимаются обработкой пометохранилищ. Однако этого недостаточно. Как сообщили представители фабрики, в планах на будущее — строительство крытого пункта приема помета и переход к его переработке, что должно существенно улучшить ситуацию.