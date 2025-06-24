Профессор назвала главный риск для здоровья на отдыхе в теплых странах

Отдых в жарких странах может быть опасным для здоровья. По словам профессора кафедры гигиены Пироговского Университета Натальи Шеиной, самая большая угроза на курортах — это солнечная радиация.
— Если человек приехал и сразу же пошел принимать длительные солнечные ванны — это совершенно неправильное поведение. Сначала он должен пройти период адаптации, то есть время приема солнечных ванн должно увеличиваться постепенно, — предупредила врач в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, чтобы избежать ожогов, воспалений глаз и более серьезных последствий, важно загорать дозированно, использовать солнцезащитный крем, носить очки, головной убор и натуральную одежду. Также желательно отдыхать в тени и выходить на солнце до 11 утра или после 16 часов вечера.
Кроме того, Шеина напомнила о риске пищевых отравлений и инфекций. Особую опасность представляют блюда с заварным кремом, сырые яйца, рыба, мясо и уличные салаты, если нарушены условия хранения.