Профессор назвала главный риск для здоровья на отдыхе в теплых странах

— Если человек приехал и сразу же пошел принимать длительные солнечные ванны — это совершенно неправильное поведение. Сначала он должен пройти период адаптации, то есть время приема солнечных ванн должно увеличиваться постепенно, — предупредила врач в беседе с «Газетой.Ru».