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Как в Молдове вернуть деньги за медстраховку — новый закон позволит это сделать

Новый закон позволяет потребовать возврата денег за полис медстрахования.

Источник: Комсомольская правда

Лица, которые платили фиксированную сумму за полис медицинского страхования, но впоследствии официально трудоустроились, смогут запросить возврат средств.

Парламент Республики Молдова принял в окончательном чтении законопроект, направленный на устранение двойного налогообложения и обеспечение фискальной справедливости для всех налогоплательщиков.

Согласно новому положению, граждане, которые стали работниками после оплаты индивидуального полиса медицинского страхования, могут запросить возврат уплаченной суммы, поскольку социальные взносы уже автоматически удерживаются из их заработной платы.

Закон должен вступить в силу после публикации в Официальном мониторе.