Как спасти сад от минирующей моли: методы борьбы от опытного садовода

«Растениям вредят их личинки, которые проникают в середку листовой пластины, делая в ней ходы, питаясь тканями и соком листьев. Если приглядеться — можно увидеть, как они двигаются вдоль белых ходов, которые оставляют после своей деятельности. За эти белые ходы минирующая моль так и называется», — рассказала Светлана Самойлова. «При внушительном нашествии минирующей моли можно увидеть большое количество поврежденных листьев. Иной раз доходит до того, что на листе видны не белые дорожки, а весь он становится белым, поскольку испещрен дорожками от личинок вредителя».