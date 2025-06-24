В Госдуме призвали проверить сериал «Беременна в 16!»

Горячева просит Минкульт разъяснить, в чем состоят цели и задачи телепроекта «Беременна в 16».
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с официальным письмом, в котором попросила провести проверку телепроекта «Беременна в 16!» на предмет его соответствия целям и приоритетам государственной политики в сфере культуры России. Об этом депутат рассказала в соцсетях.
«Из открытых источников мне стало известно о выдаче прокатного удостоверения пилотной серии телевизионного проекта “Беременна в 16!”, реализуемого телеканалом ТВ-3. Прошу еще раз проанализировать соответствие данного проекта задачам государственной культурной политики», — написала Горячева в своем telegram-канале.
Депутат также попросила уточнить, для каких целей и задач был инициирован данный проект, на какую целевую аудиторию он ориентирован, а также какие социальные результаты предполагается достичь в ходе его осуществления. Она отметила, что рассмотрение подобных вопросов должно основываться на ответственном подходе. В конце Горячева подытожила, что очень ждет ответа от Минкульта.
Ранее, в начале июня 2025 года, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина уже направляла в Минкульт обращение с просьбой проверить сериал «Беременна в 16!» на наличие деструктивной идеологии, ссылаясь на положения указа президента РФ о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Тогда министерство выдало прокатное удостоверение пилотной серии проекта, вызвавшей общественный резонанс.