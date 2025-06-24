В Госдуме призвали проверить сериал «Беременна в 16!»

Депутат также попросила уточнить, для каких целей и задач был инициирован данный проект, на какую целевую аудиторию он ориентирован, а также какие социальные результаты предполагается достичь в ходе его осуществления. Она отметила, что рассмотрение подобных вопросов должно основываться на ответственном подходе. В конце Горячева подытожила, что очень ждет ответа от Минкульта.