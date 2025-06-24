«Лицо стареет»: врач предупредила 58-летнюю Воробей о последствиях «Оземпика»

— Елена Воробей подчеркивает в своих интервью четкий медицинский контроль и показания к применению данных лекарственных препаратов, а также предупреждает о цене такой худобы. Она говорит об этом открыто, что достойно уважения. Но стоит ли этот «укол худобы» таких изменений в организме. Это в первую очередь лекарство для диабетиков. А легкость и комфорт в теле должны быть достигнуты через питание, движение, баланс, — приводит слова эксперта портал «Страсти».