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«Лицо стареет»: врач предупредила 58-летнюю Воробей о последствиях «Оземпика»

Известная пародистка Елена Воробей может столкнуться с опасными последствиями похудения с помощью «Оземпика». Об этом рассказала российский диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог и врач УЗИ Кристина Пришвина.

Известная пародистка Елена Воробей может столкнуться с опасными последствиями похудения с помощью «Оземпика». Об этом рассказала российский диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог и врач УЗИ Кристина Пришвина.

— Лицо стареет и к былой молодости уже не возвращается, — заявила Пришвина.

Кроме того, «Оземпик» может оказать существенное влияние на работу желудка. Пришвина акцентировала внимание на том, что Воробей столкнулась с такими побочными явлениями даже с учетом того, что принимала препарат под медицинским контролем, по назначению врача-эндокринолога после полного обследования.

«Оземпик» вызывает панкреатит, проблемы с почками и зрением, а также нарушение психики, отметила специалист.

— Елена Воробей подчеркивает в своих интервью четкий медицинский контроль и показания к применению данных лекарственных препаратов, а также предупреждает о цене такой худобы. Она говорит об этом открыто, что достойно уважения. Но стоит ли этот «укол худобы» таких изменений в организме. Это в первую очередь лекарство для диабетиков. А легкость и комфорт в теле должны быть достигнуты через питание, движение, баланс, — приводит слова эксперта портал «Страсти».

Кроме того, Европейский фармакологический регулятор (EMA) обнаружил у препарата от диабета «Оземпик» и лекарства от ожирения «Вегови» редкий побочный эффект, который приводит к потере зрения.