«Лицо стареет»: врач предупредила 58-летнюю Воробей о последствиях «Оземпика»

Известная пародистка Елена Воробей может столкнуться с опасными последствиями похудения с помощью «Оземпика». Об этом рассказала российский диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог и врач УЗИ Кристина Пришвина.
— Лицо стареет и к былой молодости уже не возвращается, — заявила Пришвина.
Кроме того, «Оземпик» может оказать существенное влияние на работу желудка. Пришвина акцентировала внимание на том, что Воробей столкнулась с такими побочными явлениями даже с учетом того, что принимала препарат под медицинским контролем, по назначению врача-эндокринолога после полного обследования.
«Оземпик» вызывает панкреатит, проблемы с почками и зрением, а также нарушение психики, отметила специалист.
— Елена Воробей подчеркивает в своих интервью четкий медицинский контроль и показания к применению данных лекарственных препаратов, а также предупреждает о цене такой худобы. Она говорит об этом открыто, что достойно уважения. Но стоит ли этот «укол худобы» таких изменений в организме. Это в первую очередь лекарство для диабетиков. А легкость и комфорт в теле должны быть достигнуты через питание, движение, баланс, — приводит слова эксперта портал «Страсти».
Кроме того, Европейский фармакологический регулятор (EMA) обнаружил у препарата от диабета «Оземпик» и лекарства от ожирения «Вегови» редкий побочный эффект, который приводит к потере зрения.