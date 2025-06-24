В МАГАТЭ рассказали, что происходит с радиацией после американских ударов по ядерным объектам Ирана

Тогда же Гросси высказался о запасах ядерных материалов в Иране. Он подчеркнул, что в МАГАТЭ готовы снова возобновить проверки складов республики. В стране уже имеются эксперты организации. Они не выезжали даже во время конфликта Тегерана с Иерусалимом.