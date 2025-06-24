В МАГАТЭ рассказали, что происходит с радиацией после американских ударов по ядерным объектам Ирана

Соседние с Ираном государства не пострадали из-за атак ВС США и Израиля на ядерные объекты исламской республики. Радиационного воздействия на какие-либо государства не зафиксировано. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как известно, прямое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке произошло 22 июня. Тогда Вашингтон силовым образом поддержал Израиль в конфликте с Ираном и атаковал ядерные объекты на территории последнего государства. Однако соседние страны, как отмечает МАГАТЭ, в ходе таких действий не пострадали.
«Основываясь на имеющихся данных, МАГАТЭ может с уверенностью утверждать, что (после ударов — Прим. ред.) не было зафиксировано никакого радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах», — сказал Гросси.
Он также добавил, что отсутствие радиационного воздействия на соседние страны особенно важно с точки зрения ядерной безопасности. Ибо реакторы Ирана не стали целями для атак.
Тогда же Гросси высказался о запасах ядерных материалов в Иране. Он подчеркнул, что в МАГАТЭ готовы снова возобновить проверки складов республики. В стране уже имеются эксперты организации. Они не выезжали даже во время конфликта Тегерана с Иерусалимом.