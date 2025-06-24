Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств России

Российский лидер Владимир Путин отметил званием заслуженного деятеля искусств художника Василия Церетели.
«Присвоить почетное звание “Заслуженный деятель искусств Российской Федерации” Церетели Василию Зурабовичу», — говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Отметим, Василий Церетели приходится внуком скульптору Зураба Церетели. Василий Церетели является членом Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России, Ассоциации искусствоведов, член ИКОМ, CIMAM.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Российской академии художеств Василий Церетели официально возглавил ее на пятилетний срок.