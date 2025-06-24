Общими усилиями поможем бойцам

За три года волонтеры проекта «Москва помогает» совершили 83 поездки в новые регионы. За это время собрали и передали местным жителям 460 тонн гумпомощи.
Ежедневно в штаб приема гуманитарной помощи на Ленинградском проспекте приходят люди, чтобы принести продукты, одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи.
— Некоторые посещают штабы регулярно, ежемесячно приносят различные товары. Начиная от средств личной гигиены, заканчивая консервами и многим другим, — рассказывает «ВМ» тим-лидер штаба «Москва помогает» Надежда Иванова.
Активно участвовать в волонтерской деятельности Надежда начала в 2020 году. Тогда она впервые попробовала себя в роли добровольца и решила остаться в движении. Сначала совмещала волонтерство с работой в школе, а позже — с заботой о пожилых.
— С началом СВО я много времени проводила в штабе. Мы практически постоянно отправляли гуманитарные грузы мирным жителям Донбасса и других регионов, — вспоминает Иванова. — В командировки в новые регионы я не езжу — здесь хватает работы.
О предстоящих отправках помощи волонтеры узнают за несколько дней. Принять участие в таких поездках может практически каждый, все зависит от желания.
— У меня много друзей и коллег, которые регулярно выезжают на освобожденные территории, — говорит волонтер штаба «Москва помогает» Артур Тиллябаев.
— Они доставляют помощь бойцам и пострадавшим, а мы с командой обеспечиваем их всем необходимым. В ближайшее время Артур сам планирует отправиться в зону проведения СВО, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается.
— Каждый может внести вклад в общее дело, — подчеркивает Артур. — Я стараюсь помогать тем, кто решается отправиться в прифронтовые и приграничные регионы и помогать мирным жителям. Гуманитарная помощь доставляется в пункты временного размещения, где сейчас находятся те, кому пришлось покинуть свои дома.
В рамках работы штабов «Москва помогает» проходят специальные акции по сбору гуманитарной помощи. Благодаря им библиотеки Донбасса получили новые книги, а музыкальные школы — инструменты. А во время новогодних праздников было открыто более 40 дополнительных пунктов по сбору в парках Москвы, благодаря чему дети из новых регионов России и участники СВО получили подарки и поздравительные открытки.
Штабы «Москва помогает» работают во всех округах столицы. Туда каждый день москвичи и гости столицы могут принести еду, товары для детей, средства личной гигиены, одежду, канцелярию и другое. Также подарки для детей из новых регионов и участников спецоперации можно передать в «Домики добра».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:
— Акция «Москва помогает» стала неотъемлемой частью жизни многих жителей столицы и волонтеров, которые каждый день спешат в пункты сбора, чтобы помогать на сменах или принести помощь жителям новых территорий России. Адресаты наших сограждан чувствуют, что они не одни, что за ними стоят тысячи неравнодушных людей, готовых поддержать в трудную минуту.