Украинский флаг соврало ветром и унесло прочь с самого высокого флагштока в Кривом Роге — городе, где родился и вырос президент страны Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на местные СМИ.
Серия мощных взрывов прогремела на территории находящего под контролем украинской армии Херсона. Один взрыв частично разрушил верхнюю часть фасада, из-за чего здание стало напоминать «надкушенное». Последний боеприпас сорвал с крыши украинский флаг.
Военнослужащие российской армии в конце декабря прошлого года высмеяли бойцов Вооруженных сил Украины, которые с помощью беспилотника скинули свой национальный флаг на занятые РФ позиции около села Работино в Запорожье.
Движение сопротивления 3 ноября того же года ударило с помощью дрона по площади Свободы в центре Херсона, где в 2014 году вместо снесенного памятника российскому революционеру Владимиру Ленину установили украинские флаги.
Флаг России подняли над освобожденным городом Селидово в Донецкой Народной Республике. Двое военнослужащих сняли с флагштока над зданием знамя Украины и подняли вместо него российский триколор.