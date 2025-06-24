Украинский флаг сорвало ветром с самого высокого флагштока в Кривом Роге

Украинский флаг соврало ветром и унесло прочь с самого высокого флагштока в Кривом Роге — городе, где родился и вырос президент страны Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на местные СМИ.