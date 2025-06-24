Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственник губернатора ЯНАО Артюхова скончался на приеме у стоматолога

По данным «Тюмень онлайн», в ЯНАО ушел из жизни отец супруги губернатора Дмитрия Артюхова.

По данным «Тюмень онлайн», в ЯНАО ушел из жизни отец супруги губернатора Дмитрия Артюхова. Информацию об этом издание получило из собственных источников.

Согласно имеющимся сведениям, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник региона. Мужчина почувствовал себя плохо во время приема у врача. Утверждается, что ухудшение состояния здоровья последовало непосредственно за инъекцией определенного медикамента. Имя умершего в публикации не упоминается.

Представители стоматологической клиники воздержались от комментариев, посоветовав журналистам обратиться за информацией в Следственный комитет. На момент выхода статьи официальные комментарии от следственных органов отсутствовали, сообщает «Лента.ру».

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту смерти пациента после стоматологической процедуры в Перми. В настоящее время следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.