Родственник губернатора ЯНАО Артюхова скончался на приеме у стоматолога

По данным «Тюмень онлайн», в ЯНАО ушел из жизни отец супруги губернатора Дмитрия Артюхова. Информацию об этом издание получило из собственных источников.
Согласно имеющимся сведениям, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник региона. Мужчина почувствовал себя плохо во время приема у врача. Утверждается, что ухудшение состояния здоровья последовало непосредственно за инъекцией определенного медикамента. Имя умершего в публикации не упоминается.
Представители стоматологической клиники воздержались от комментариев, посоветовав журналистам обратиться за информацией в Следственный комитет. На момент выхода статьи официальные комментарии от следственных органов отсутствовали, сообщает «Лента.ру».
Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту смерти пациента после стоматологической процедуры в Перми. В настоящее время следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.