Родственник губернатора ЯНАО Артюхова скончался на приеме у стоматолога

Согласно имеющимся сведениям, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник региона. Мужчина почувствовал себя плохо во время приема у врача. Утверждается, что ухудшение состояния здоровья последовало непосредственно за инъекцией определенного медикамента. Имя умершего в публикации не упоминается.