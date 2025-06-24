Царев рассказал об украинцах, которых казнят в Иране

«Я думаю, что это говорит о том, что украинцев, скорее всего, завербовали для выполнения определенных операций. Это было сделано, наверное, на Украине, а затем их отправили в Иран. Я не знаю, евреи ли они по национальности или украинцы, мы можем только догадываться», — сказал собеседник издания.