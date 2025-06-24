Царев рассказал об украинцах, которых казнят в Иране

Трех украинцев, которых приговорили к смертной казни в Иране за планирование диверсии на заводе по производству беспилотников, могли завербовать на Украине. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев.
Ранее агентство Mashreghnews сообщало, что в иранском городе Исфахан задержаны три украинских разведчика. Предположительно, все они готовили диверсию на заводе по производству беспилотников.
«Я думаю, что это говорит о том, что украинцев, скорее всего, завербовали для выполнения определенных операций. Это было сделано, наверное, на Украине, а затем их отправили в Иран. Я не знаю, евреи ли они по национальности или украинцы, мы можем только догадываться», — сказал собеседник издания.
Иранские СМИ также сообщают, что во время задержания у диверсантов были обнаружены средства связи, схемы оборонного предприятия и взрывчатка. Уточняется, что задержание произошло после нескольких недель наблюдения за группой.
По мнению журналистов Ирана, украинские диверсанты могли быть связаны с израильской разведкой «Моссад» или выполнять задания по ее поручению. Кроме того, отмечается, что иранский Верховный суд уже рассмотрел дело и вынес приговор всем троим — смертная казнь через повешение.