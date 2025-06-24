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Самарские «Крылья» арендовали у «Локомотива» 20-летнего форварда Вадима Ракова

«Крылья Советов» продолжают активность на трансферном рынке.

«Крылья Советов» продолжают активность на трансферном рынке. На этот раз команде удалось перехватить нападающего Вадима Ракова у «Пари НН».

Как стало известно, игрок был взят в бесплатную аренду без опции выкупа у московского «Локомотива». Об этом рассказал блогер Иван Карпов.

Вадиму Ракову 20 лет. Он является воспитанником «Локомотива». Провел за железнодорожников 30 матчей, забил 1 гол.

Напомним, что недавно в «Крылья» вернулся защитник Сергей Божин.

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