Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Память о героях: в башкирском селе прошел митинг, приуроченный к закладке мемориала в честь погибших участников СВО

В Башкирии прошел митинг, приуроченный к закладке мемориала погибшим на СВО.

Источник: Комсомольская правда

22 июня в селе Мурсалимкино Салаватского района состоялся митинг, приуроченный к закладке первого камня мемориала «Памяти павшим участникам СВО». Событие собрало множество людей, среди которых были не только местные жители, но и представители власти, а также гости из соседних регионов.

Руководителем проекта выступил начальник пожарной части села Мурсалимкино. Фото: предоставлено «КП-Уфа». Дети пели, танцевали и читали стихи. Фото: предоставлено «КП-Уфа».

Проект мемориала стал частью республиканской инициативы «Айтасал», которая направлена на поддержку значимых начинаний. Руководителем проекта выступил начальник пожарной части села Мурсалимкино Айдар Муфлиханов, который стал инициатором создания мемориала и организации мероприятия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.