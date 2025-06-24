Память о героях: в башкирском селе прошел митинг, приуроченный к закладке мемориала в честь погибших участников СВО

22 июня в селе Мурсалимкино Салаватского района состоялся митинг, приуроченный к закладке первого камня мемориала «Памяти павшим участникам СВО». Событие собрало множество людей, среди которых были не только местные жители, но и представители власти, а также гости из соседних регионов.