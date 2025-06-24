Память о героях: в башкирском селе прошел митинг, приуроченный к закладке мемориала в честь погибших участников СВО

22 июня в селе Мурсалимкино Салаватского района состоялся митинг, приуроченный к закладке первого камня мемориала «Памяти павшим участникам СВО». Событие собрало множество людей, среди которых были не только местные жители, но и представители власти, а также гости из соседних регионов.
Руководителем проекта выступил начальник пожарной части села Мурсалимкино. Фото: предоставлено «КП-Уфа». Дети пели, танцевали и читали стихи. Фото: предоставлено «КП-Уфа».
Проект мемориала стал частью республиканской инициативы «Айтасал», которая направлена на поддержку значимых начинаний. Руководителем проекта выступил начальник пожарной части села Мурсалимкино Айдар Муфлиханов, который стал инициатором создания мемориала и организации мероприятия.
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