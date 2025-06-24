В Таганроге отреставрируют театр имени Чехова за 575 миллионов

В Таганрогском театре имени Чехова стартовали подготовительные работы к масштабной реставрации. Соответствующее разрешение выдано областным комитетом по охране объектов культурного наследия. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
О ходе работ врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал во время личного приема граждан, который провел полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Жительница Таганрога Елена Александровна обратилась с вопросом о сроках реконструкции театра и дальнейшей творческой деятельности труппы.
По словам Юрия Слюсаря, проект, уже прошедший экспертизу, включает усиление фундамента, ремонт фасада, кровли, внутренних систем и полную замену сценического оборудования. Подрядчик, одна из донских компаний, приступил к работе. Завершить реконструкцию планируется к 200-летию театра осенью 2027 года.
На время ремонта труппа не прекратит творческую деятельность: спектакли будут идти на других площадках Ростовской области и за ее пределами.
— Запланированы гастроли в Крым, центральную Россию и другие регионы. Уверен, зрители по достоинству оценят мастерство наших артистов, — добавил Юрий Слюсарь.