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В Таганроге отреставрируют театр имени Чехова за 575 миллионов

В Таганроге началась подготовка к масштабной реставрации театра имени Чехова.

Источник: Комсомольская правда

В Таганрогском театре имени Чехова стартовали подготовительные работы к масштабной реставрации. Соответствующее разрешение выдано областным комитетом по охране объектов культурного наследия. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

О ходе работ врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал во время личного приема граждан, который провел полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Жительница Таганрога Елена Александровна обратилась с вопросом о сроках реконструкции театра и дальнейшей творческой деятельности труппы.

По словам Юрия Слюсаря, проект, уже прошедший экспертизу, включает усиление фундамента, ремонт фасада, кровли, внутренних систем и полную замену сценического оборудования. Подрядчик, одна из донских компаний, приступил к работе. Завершить реконструкцию планируется к 200-летию театра осенью 2027 года.

На время ремонта труппа не прекратит творческую деятельность: спектакли будут идти на других площадках Ростовской области и за ее пределами.

— Запланированы гастроли в Крым, центральную Россию и другие регионы. Уверен, зрители по достоинству оценят мастерство наших артистов, — добавил Юрий Слюсарь.