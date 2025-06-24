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Суд приговорил блогера Битмаму к семи годам лишения свободы

Блогер будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Источник: Аргументы и факты

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера и предпринимательницу Валерию Федякину, известную как Битмама, к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Федякина Валерия Сергеевна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в публикации.

Напомним, Федякина была арестована в сентябре 2023 года. По версии следствия, Битмама организовала финансовую пирамиду. Полученные средства она выводила за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. Согласно материалам дела, потерпевшими по делу блогера проходят четыре человека. Сумма ущерба составляет 2,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Валерия Федякина родила ребенка в больнице, которая находится при СИЗО «Печатники».