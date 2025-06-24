Суд приговорил блогера Битмаму к семи годам лишения свободы

Напомним, Федякина была арестована в сентябре 2023 года. По версии следствия, Битмама организовала финансовую пирамиду. Полученные средства она выводила за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. Согласно материалам дела, потерпевшими по делу блогера проходят четыре человека. Сумма ущерба составляет 2,2 млрд рублей.