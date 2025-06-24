Магнус Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту

Юные таланты периодически удивляют широкую общественность своими успехами. Так, девятилетний россиянин Роман Шогджиев установил новый мировой рекорд, став самым молодым игроком в истории, получившим балл международного мастера. Кроме того, в декабре 2023 года Шогджиев также победил представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде.