В российском порту обнаружили десятки тонн мандаринов с опасными личинками

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили живых личинок средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata) в партии свежих мандаринов из Аргентины, сообщает «МК в Питере». Фрукты весом 42,2 тонны прибыли в морской порт Санкт-Петербурга и предназначались для местной компании.