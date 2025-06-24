Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что кампания против Ирана «не завершена»

Военная кампания Израиля против Ирана еще «не завершена». В будущем начнется ее новая фаза, но сейчас Иерусалим сконцентрирован на возвращении к боевым действиям в секторе Газа. Об этом во вторник, 24 июня, заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.
— Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего, — приводят его слова в пресс-службе ЦАХАЛ.
Причем незадолго до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль нарушили договоренности о прекращении огня. Он подчеркнул, что это сделали обе стороны конфликта, и выразил недовольство обеими странами, особенно Израилем.
Утром того же дня израильские войска сообщили, что на севере страны сработали сирены воздушной тревоги после выявления ракет, запущенных из Ирана. После этого израильский министр обороны Исраэль Кац приказал войскам дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня Тегераном.
Причем иранское правительство опровергло сведения о том, что армия запустила в израильскую сторону ракеты после введения режима перемирия.