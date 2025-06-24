Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что кампания против Ирана «не завершена»

Военная кампания Израиля против Ирана еще «не завершена». В будущем начнется ее новая фаза, но сейчас Иерусалим сконцентрирован на возвращении к боевым действиям в секторе Газа. Об этом во вторник, 24 июня, заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.