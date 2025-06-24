Брежнева попалась на фонограмме, едва не упав со сцены на концерте в Кишиневе

Кроме того, в августе того же года композитор начал сдавать свою виллу в Крыму в аренду туристам посуточно из-за того, что длительное время не мог ее продать. На территории роскошного особняка есть все удобства, среди которых бассейн, хаммам, пруд с рыбками и зона барбекю. Аренда за месяц обойдется отдыхающим в два миллиона рублей.