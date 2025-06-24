Бегавший за авто сына Кадырова экс-депутат решил создать свою общину

Баранов во время марш-броска на краповый берет бежал рядом с автомобилем Адама Кадырова. Экс-депутат объяснил, что пришел на марш-бросок с целью освещения события в социальных сетях. Он уточнил, что бежал не за машиной Кадырова, а рядом с ней. Также он отметил, что люди, ехавшие рядом с Адамом, предлагали подвезти его, но он отказался.