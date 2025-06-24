Бегавший за авто сына Кадырова экс-депутат решил создать свою общину

Бывший смоленский депутат Максим Баранов, известный по видеоролику, где он бежит за машиной сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, решил создать в России «многонациональную общину». Соответствующий пост во вторник, 24 июня, появился в его Telegram-канале.
По словам бывшего парламентария, в его общине будут «и узбеки, и таджики, и чеченцы, дагестанцы, ингуши, армяне, азербайджанцы — все национальности, кто живет на территории России, кто находится в зоне СВО».
Баранов во время марш-броска на краповый берет бежал рядом с автомобилем Адама Кадырова. Экс-депутат объяснил, что пришел на марш-бросок с целью освещения события в социальных сетях. Он уточнил, что бежал не за машиной Кадырова, а рядом с ней. Также он отметил, что люди, ехавшие рядом с Адамом, предлагали подвезти его, но он отказался.
В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына куратором регионального отделения Министерства внутренних дел РФ. О назначении было объявлено во время торжественного совещания сотрудников министерства.
На территории России уже действуют землячества различных национальностей, в том числе и «Русская община», которая не раз оказывалась в центре скандалов. Что это за организация, выясняла «Вечерняя Москва».