МАРТ Беларуси предлагает обязать продавцов на рынках обосновывать цены

Отмечается, что продавцы должны будут предоставлять документы, которые будут обосновывать расчет розничных цена на товары, подлежащие регулированию. Проект документа обязывает администрации белорусских рынков каждый день проверять торговые места на наличие необходимых документов, соблюдение установленных цен. Также администрации должны будут размещать специальные вывески с информацией о регулируемых ценах на товары.