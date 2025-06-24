МАРТ Беларуси предлагает обязать продавцов на рынках обосновывать цены. Это следует из обоснования к проекту постановления.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое направлено на усиление контроля за торговлей на белорусских рынках. В обосновании к документу сказано, что новые меры предусматривают расширение полномочий администраций рынков. Кроме того, они предполагают ужесточение ответственности продавцов за нарушения законодательства.
Говорится, что администрации белорусских рынков получат право расторгать договоры с теми продавцами, которые неоднократно (речь идет про два более раза в течение 12 месяцев) нарушают правила торговли, в том числе превышающими установленные цены или не соблюдающими санитарные нормы.
Отмечается, что продавцы должны будут предоставлять документы, которые будут обосновывать расчет розничных цена на товары, подлежащие регулированию. Проект документа обязывает администрации белорусских рынков каждый день проверять торговые места на наличие необходимых документов, соблюдение установленных цен. Также администрации должны будут размещать специальные вывески с информацией о регулируемых ценах на товары.
Говорится, что новые правила затронут всех субъектов торговли, которые осуществляют деятельность на рынках, включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Белорусы могут высказать свои предложения и замечания в специальной теме на Правовом форуме по 4 июля.
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