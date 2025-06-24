Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста Павла Мишина, погибшего во время обрушения моста на железнодорожные пути в Брянской области. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича», — говорится в документе.
Как писал KP.RU, Павел Мишин, всю жизнь работавший машинистом, благодаря быстрой реакции спас сотни людей во время трагедии в Брянской области.
Также президентом РФ были награждены медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени три сотрудника железных дорог из Брянской и Курской областей за решительные и смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях.
Ранее KP.RU сообщал, что крушение поезда в Брянской области произошло в результате подрыва моста. На момент инцидента в транспорте находилось 388 пассажиров.