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Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста

Машинист Павел Мишин, спасший сотни людей при подрыве моста в Брянской области, награжден орденом Мужества посмертно.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста Павла Мишина, погибшего во время обрушения моста на железнодорожные пути в Брянской области. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича», — говорится в документе.

Как писал KP.RU, Павел Мишин, всю жизнь работавший машинистом, благодаря быстрой реакции спас сотни людей во время трагедии в Брянской области.

Также президентом РФ были награждены медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени три сотрудника железных дорог из Брянской и Курской областей за решительные и смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Ранее KP.RU сообщал, что крушение поезда в Брянской области произошло в результате подрыва моста. На момент инцидента в транспорте находилось 388 пассажиров.