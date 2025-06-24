Ветер сорвал украинский флаг с флагштока в родном городе Зеленского

Сильный ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока, расположенного в Кривом Роге, который является родным городом для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Видео с улетающим флагом было опубликовано в ряде местных СМИ. На кадрах видно, как закрепленный на флагштоке символ страны развивается под резкими порывами ветра. Затем полотно начинается медленно отрываться от крепления, улетая по ветру вдаль.
Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве городская администрация три раза временно снимала главный флаг Украины, расположенный у монумента «Родина-мать». Причиной стали неблагоприятные погодные условия и сильный ветер, который мог снести символ страны.