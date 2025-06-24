«Аэрофлот» изменит расписание рейсов в нескольких российских аэропортах

Временные ограничения в указанных воздушных гаванях ввели 24 июня. Так, официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в Казани план «Ковер» ввели примерно в 16:30 (по мск) для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Саратова приостановил работу в 12:10 (по мск). При этом в саратовской воздушной гавани Гагарин пилоты авиакомпании «Победа» заметили в воздухе беспилотник при заходе на посадку. Позже там тоже ввели временные ограничения на полеты.