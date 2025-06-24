Путин наградил актера Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин наградил российского актера Виктора Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Как следует из указа российского лидера, все произошло во вторник, 24 июня. Тогда Вержбицкий официально был награжден орденом. В первую очередь, за собственный вклад в искусство в рамках России.
«(Наградить — Прим.ред.) Орденом За заслуги в культуре и искусстве Вержбицкого Виктора Александровича — артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры Государственный театр наций», — сказано в указе президента РФ.
Тогда же Владимир Путин наградил погибшего под Мариуполем сержанта ВС РФ Радислава Хугаева. Ему было посмертно присвоено звание героя России. Во время боев за Мариуполь в 2022-м году Хугаев спас сослуживцев ценой жизни. Все произошло в тот момент, когда его группа попала в окружение.