Путин наградил актера Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Тогда же Владимир Путин наградил погибшего под Мариуполем сержанта ВС РФ Радислава Хугаева. Ему было посмертно присвоено звание героя России. Во время боев за Мариуполь в 2022-м году Хугаев спас сослуживцев ценой жизни. Все произошло в тот момент, когда его группа попала в окружение.