AP: ВС Японии провели учебный пуск ракеты малой дальности на острове Хоккайдо

Сухопутные силы самообороны Японии провели на острове Хоккайдо во время учений пуск ракеты малой дальности класса «поверхность — корабль» Type 88. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает издание Associated Press (AP).
Сообщается, что военное орудие было выпущено по судну-мишени в 40 километрах от южного берега Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила около 180 км.
В настоящее время Сухопутные силы самообороны Японии не сделали никаких официальных заявлений, они пока оценивают результаты проведенных испытаний.
Как KP.RU писал ранее, 4 июня российский МИД выразил решительный протест японскому посольству в Москве из-за стрельб, проведенных 23 мая в открытом море в 18,5 км от мыса Сирэтоко на острове Хоккайдо.