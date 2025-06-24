Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: ВС Японии провели учебный пуск ракеты малой дальности на острове Хоккайдо

Сухопутные силы самообороны Японии пока оценивают результаты проведенных испытаний.

Источник: Комсомольская правда

Сухопутные силы самообороны Японии провели на острове Хоккайдо во время учений пуск ракеты малой дальности класса «поверхность — корабль» Type 88. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает издание Associated Press (AP).

Сообщается, что военное орудие было выпущено по судну-мишени в 40 километрах от южного берега Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила около 180 км.

В настоящее время Сухопутные силы самообороны Японии не сделали никаких официальных заявлений, они пока оценивают результаты проведенных испытаний.

Как KP.RU писал ранее, 4 июня российский МИД выразил решительный протест японскому посольству в Москве из-за стрельб, проведенных 23 мая в открытом море в 18,5 км от мыса Сирэтоко на острове Хоккайдо.