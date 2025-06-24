Владимир Якушев: Поддержка инженерных династий укрепляет технологический суверенитет России

В Туле 24 июня открылся Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего». В рамках форума Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев встретился с детьми сотрудников тульских предприятий, победителями и призерами многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», участниками детской смены «Инженеры будущего. Первые».
«Форум “Инженеры будущего” посвящён достижению цели, поставленной президентом, — формированию технологического суверенитета и лидерства нашей страны. Все дети, с которыми мы поговорили на площадке, показывают большое желание участвовать в решении этой задачи. Такие мероприятия помогают выявить талантливых ребят, помочь им определиться с дальнейшим профессиональным развитием», — подчеркнул Владимир Якушев.
Он особо отметил, что среди участников встречи присутствуют представители инженерных династий. Владимир Якушев назвал такие семьи самыми ценными кадрами. По его мнению, поддержка инженерных династий является важным вкладом в укрепление суверенитета страны.
«В России всегда славились трудовые династии. Они есть и на оборонных, и на промышленных предприятиях, и в АПК. Убеждён, что трудовые династии должны получать особое внимание и поддержку. На многих предприятиях руководители создают доски почёта, пишут истории о преемственности в семьях работников. Это во многом помогает сохранить молодых специалистов на местах и даёт необходимых государству специалистов», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России».
Выступая перед участниками форума, Владимир Якушев рассказал о реализации раздела народной программы партии «Современное образование и передовая наука». Он напомнил, что в феврале 2025 года в ходе заседания комиссии Генсовета партии по науке обсуждался проект Стратегии образования. Единороссы представили свои предложения по этому направлению, уделив особое внимание обучению инженерных кадров.
«Мы подняли темы контрольных цифр приёма — в части среднего профессионального образования ещё не все регионы проводят работу по их пересмотру в соответствии с потребностями экономики. Обсуждали вопросы отсрочки от армии, наполнение образовательной программы, в связи с чем была высказана идея с 10 класса включать в образовательную программу изучение естественных наук вместе с инженерией, технологией и математикой», — рассказал секретарь Генсовета.
XIII Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится по инициативе Союза машиностроителей России при участии Ростеха, Лиги содействия оборонным предприятиям, Федерального агентства по делам молодёжи и Правительства Тульской области. В мероприятии участвуют более тысячи человек из 56 регионов России и более 70 зарубежных стран.