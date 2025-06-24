Владимир Якушев: Поддержка инженерных династий укрепляет технологический суверенитет России

«В России всегда славились трудовые династии. Они есть и на оборонных, и на промышленных предприятиях, и в АПК. Убеждён, что трудовые династии должны получать особое внимание и поддержку. На многих предприятиях руководители создают доски почёта, пишут истории о преемственности в семьях работников. Это во многом помогает сохранить молодых специалистов на местах и даёт необходимых государству специалистов», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России».