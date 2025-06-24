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Прощай прохлада — привет жара: Жителей Молдовы ждет пекло в +35 и никаких дождей и ветра

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 25 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 25 июня, в Молдове ожидается жаркая погода, сообщает Государственная Гидрометеослужба.

Днём температура воздуха составит +34 °C, ночью +18 °C. Ветер западный, слабый до умеренного.

Север: дневная температура +29°C, ночью около +15 °C. Переменная облачность, осадки маловероятны.

Центр: днём до +34°C, ночью — +17 °C. В основном ясно.

Юг: столбики термометров покажут до +33 °C днём и +18 °C ночью.

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