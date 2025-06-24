Прощай прохлада — привет жара: Жителей Молдовы ждет пекло в +35 и никаких дождей и ветра

Завтра, 25 июня, в Молдове ожидается жаркая погода, сообщает Государственная Гидрометеослужба.
Днём температура воздуха составит +34 °C, ночью +18 °C. Ветер западный, слабый до умеренного.
Север: дневная температура +29°C, ночью около +15 °C. Переменная облачность, осадки маловероятны.
Центр: днём до +34°C, ночью — +17 °C. В основном ясно.
Юг: столбики термометров покажут до +33 °C днём и +18 °C ночью.
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