Иранцы устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» над Израилем

Граждане Ирана во вторник, 24 июня, устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в военном конфликте против Израиля. Центральный местом проведения праздничного митинга стала площадь «Энекеляб-э Эслами».
Участники акции несли национальные флаги и знамена Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами, которые прославляли Иран и желали краха США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль нарушили договоренности о прекращении огня. Он подчеркнул, что это сделали обе стороны конфликта, и выразил недовольство обеими странами, особенно Израилем.
Утром того же дня израильские войска сообщили, что на севере страны сработали сирены воздушной тревоги после выявления ракет, запущенных из Ирана. После этого израильский министр обороны Исраэль Кац приказал войскам дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня Тегераном.
Причем иранское правительство опровергло сведения о том, что армия запустила в израильскую сторону ракеты после введения режима перемирия.