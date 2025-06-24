Иранцы устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» над Израилем

Утром того же дня израильские войска сообщили, что на севере страны сработали сирены воздушной тревоги после выявления ракет, запущенных из Ирана. После этого израильский министр обороны Исраэль Кац приказал войскам дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня Тегераном.