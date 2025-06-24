Пезешкиан: Израиль заплатил ужасную цену за агрессию против Ирана

Израиль заплатил ужасную цену за агрессию, направленную против Ирана, и при этом не смог достичь поставленных целей. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, обращаясь к народу страны.
«Агрессивный противник потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране», — отметил политик.
Как заявил Пезешкиан, масштабы разрушительных последствий атак Ирана по Израилю демонстрируют ужасную цену агрессии против исламской республики.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана в ночь на 24 июня нанесли ответные удары по территории Израиля после того, как Иерусалим выпустил ряд ракет по Тегерану. Воздушная тревога была объявлена на территории израильского государства, а представители ЦАХАЛ рекомендовали жителям не покидать укрытия до урегулирования ситуации.