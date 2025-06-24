Пезешкиан: Израиль заплатил ужасную цену за агрессию против Ирана

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана в ночь на 24 июня нанесли ответные удары по территории Израиля после того, как Иерусалим выпустил ряд ракет по Тегерану. Воздушная тревога была объявлена на территории израильского государства, а представители ЦАХАЛ рекомендовали жителям не покидать укрытия до урегулирования ситуации.