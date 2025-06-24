Кирилла Плетнева показали примерно в одно и то же время сразу по двум каналам

Те, кто мало-мальски знаком с рутиной следственных органов, уже написали массу гневных откликов на предмет того, что сюжетный ход с фальшивым следователем, лежащий в основе сценария «Чужого», выглядит очень надуманным и оторванным от действительности. Подобная завязка и в самом деле больше подходит для комедии, и в сериале «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым смешной потенциал такой путаницы отыгран весьма размашисто. Но «Чужой» претендует на детектив с элементами драмы. То есть все более-менее серьезно, хотя верить в подобное развитие событий действительно довольно трудно.