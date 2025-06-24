Кирилла Плетнева показали примерно в одно и то же время сразу по двум каналам

Кирилла Плетнева на прошлой неделе показывали примерно в одно и то же время сразу по двум каналам в двух разных детективах. В одном он раскрывал преступления и сам при этом скрывался от полиции, в другом водил за нос и мафию, и правоохранителей. И даже если по сюжету подразумевалось что-то серьезное, выглядело такое актерское раздвоение скорее комично.
В «Чужом» Плетнев играет погрязшего в незаконных делишках банкира, бегущего и от полиции, и от желающих разделаться с ним подельников. В карельской глуши его принимают за майора, назначенного на должность следователя, и таким образом главный герой оказывается в весьма странной ситуации: с одной стороны, есть деньги, паспорт Евросоюза и желание сбежать в Финляндию, которая совсем рядом; с другой — новая, абсолютно неведомая, но неожиданно затягивающая жизнь деревенского детектива.
В «Темной лошадке» Кирилл Плетнев перевоплотился в крупного афериста, попавшегося по глупой случайности. Намерение дать взятку принципиальному полицейскому за нелепое ДТП приводит к открытию уголовного дела и ставит под угрозу серьезную аферу с большим бюджетом. Неподкупный полицейский конвоирует афериста в Москву, вокруг — толпа мафиози, пытающихся разобраться с дельцом, который не только оставил их без сделки, но и намерен сдать следователям за возможность выйти сухим из воды.
Те, кто мало-мальски знаком с рутиной следственных органов, уже написали массу гневных откликов на предмет того, что сюжетный ход с фальшивым следователем, лежащий в основе сценария «Чужого», выглядит очень надуманным и оторванным от действительности. Подобная завязка и в самом деле больше подходит для комедии, и в сериале «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым смешной потенциал такой путаницы отыгран весьма размашисто. Но «Чужой» претендует на детектив с элементами драмы. То есть все более-менее серьезно, хотя верить в подобное развитие событий действительно довольно трудно.
«Темная лошадка» не претендует больше чем на комедию средней руки, и подобная определенность сериалу только в плюс. Кроме Плетнева этот проект роднит с «Чужим» факт наличия в сценарии принципиального и очень честного полицейского. Подобные персонажи очень часто наделяются комедийными чертами, и, наверное, такая ирония вокруг персонажа Александра Бухарова слегка снижает напускной драматизм «Чужого». Фирменные ухмылки Плетнева здесь тоже весьма кстати. Актеру неплохо удаются аферисты — и вообще персонажи, в которых есть что-то от Остапа Бендера, редко портят сценарии.
Но в главном «Чужой» и «Темная лошадка» как детективы, неожиданно оказавшиеся соседями по сетке, совсем не похожи. В первом случае речь идет о попытках закрутить что-то значительное. К этому располагают и актерское трио Плетнев-Бухаров-Спивак, и северная аура, неизменно добавляющая в детективные проекты дополнительный драматизм. Правда, все это регулярно спотыкается о криминальные сюжеты, с придумыванием которых сценаристы не то чтобы перетрудились, и ощущение, что неплохих актеров здесь используют далеко не в полную их силу.
В «Темной лошадке» расклад куда понятнее. Это почти сольное шоу Плетнева (и он его тянет, как настоящий локомотив) с беготней, шуточками, карикатурными мафиози и такими же полицейскими. Что интереснее и где Плетнев выглядит круче — решать, конечно, любителям детективов и поклонникам актера. Но иногда лучше быть проще и не пытаться ловить звезд с неба. Особенно если не получается туда допрыгнуть.