Теледива Елена Летучая вернулась в эфир с неудобными вопросами

И вот после перерыва Летучая снова борется за правду, но уже не в декорациях общепита. Видимо, с марш-бросками шефа Ивлева конкурировать просто невозможно. Там, где Елена пыталась призывать к ответу нечестных людей, медведеобразный шеф сокрушает все подряд, и против такого лома не так много приемов. В итоге Летучая переключилась на мошенников и в первом выпуске сражалась с теми, кто оказывает сомнительные медицинские процедуры. Звучали термины вроде «трансплантация фекальной микробиоты», а сама ведущая иногда сокрушалась о том, что ей пришлось столкнуться не только с мошенниками, но и с фекалиями.