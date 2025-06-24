Теледива Елена Летучая вернулась в эфир с неудобными вопросами

Теледива с неудобными вопросами и намерением всех вывести на чистую воду вернулась в эфир и начала охоту на мошенников. Вряд ли можно утверждать, что шоу «Новый Ревизорро» все ждали, затаив дыхание. Но даже если от телевидения сейчас особенно ничего не ждут, встреча с Еленой Летучей многим могла показаться любопытной.
Первые выпуски «Ревизорро» вышли в эфир в 2013 году, и тогда слегка адоптированный украинский телеформат казался настоящим блокбастером. Отчасти программа такой и была. Съемочная группа во главе с Летучей совершала набеги на кухни и подсобки ресторанов, провоцируя как минимум оскорбления, а иногда и попытки устроить драку. Программу несколько раз перезагружали с разными ведущими, пока не стало ясно, что Елену трудно заменить.
И вот после перерыва Летучая снова борется за правду, но уже не в декорациях общепита. Видимо, с марш-бросками шефа Ивлева конкурировать просто невозможно. Там, где Елена пыталась призывать к ответу нечестных людей, медведеобразный шеф сокрушает все подряд, и против такого лома не так много приемов. В итоге Летучая переключилась на мошенников и в первом выпуске сражалась с теми, кто оказывает сомнительные медицинские процедуры. Звучали термины вроде «трансплантация фекальной микробиоты», а сама ведущая иногда сокрушалась о том, что ей пришлось столкнуться не только с мошенниками, но и с фекалиями.
Возможно, новой версии «Ревизорро» пока мешают стать боевиком именно термины. Съемочная группа искала злодеев в Петербурге, где даже потенциальные махинаторы выглядели как настоящие денди и в ответ на попытки ведущей припереть их к стенке отвечали: «У меня складывается впечатление, что вы меня хотите намеренно скомпрометировать». Матерящиеся региональные кухарки, конечно, куда более телегеничны, чем петербуржские хитрецы. В итоге за час экранного времени самым грозным заявлением было: «Вызывайте полицию!». Правда, полицейские не приехали, наверное, у них был запланирован поход в Эрмитаж.
Тем не менее Летучая остается Летучей. Она по-прежнему энергично передвигается, в ее улыбке плохо скрываемый сарказм, в глазах охотничий блеск, обличительные документы возникают как кролики из рукава фокусницы. На фоне блогеров, которые настырно лезут на телевидение, подобный набор навыков и жестов выглядит прямо-таки высшим пилотажем. Хотя, будем честны, проявить класс в компании неуклюжей молодежи сейчас не так-то сложно.
СТРАСТИ ПО ДУБЦОВОЙ.
Искусственный интеллект все-таки добрался до телевидения и уже задает вопросы. По крайней мере, так это подается в подкасте «Сетка», где участники реалити и сериалов говорят о закулисье проектов.
Александр Якин из «Букиных» не смотрит реалити и не знает, кто такие Лина Джебисашвили и Александр Шепс. «Порча на понос… Шучу», — замечает ясновидящая Лина. Вне зависимости от серьезности ее намерений участники свежей «Сетки» (среди них была еще блогер Наташа Гасанханова) шутили и сплетничали гораздо веселее, чем ИИ спрашивал их о работе.
Есть подозрение, что искусственный интеллект пока является чем-то вроде потусторонней силы, которую, правда, никто не воспринимает всерьез. В отличие от Ирины Дубцовой, доставившей массу неудобств и Джебисашвили (она снималась с певицей в шоу "Сокровища Императора), и Гасанхановой во время ее работы пиарщицей артистки.
«Я начинала утро со своих ритуалов — зажигала благовония, делала подношения духам, выходила к людям с открытым сердцем. Но Ирина Дубцова сказала про меня кому-то: “Лина там ходит, мясо закапывает”… Что это такое? Это клевета!» — негодовала Лина.
«Я считаю, что Ирине нельзя участвовать в реалити-шоу, потому что они ее дискредитируют… После “Сокровищ Императора” Ирина Дубцова зашкварилась!» — поддакивает Наталья.
Из всего этого напрашивается только один вывод: звезды эстрады — по-прежнему сила. С каким-то старорежимным шиком они всем указывают на их место, и многих пострадавших звездный гнев даже как-то заводит. Пока Дубцова и ее коллеги в деле, им есть о чем поговорить.