Беларусь и Мьянма намерены продолжить партнерство в военной сфере

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Дмитрий Рябихин провел аккредитационную встречу с военным атташе при посольстве Республики Союз Мьянма в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) бригадным генералом Чжо Со У, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.