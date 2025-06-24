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Беларусь и Мьянма намерены продолжить партнерство в военной сфере

Стороны отметили, что межгосударственные отношения строятся на принципах дружбы, доверия и взаимного уважения.

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Дмитрий Рябихин провел аккредитационную встречу с военным атташе при посольстве Республики Союз Мьянма в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) бригадным генералом Чжо Со У, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

Стороны отметили, что межгосударственные отношения строятся на принципах дружбы, доверия и взаимного уважения. Подведены промежуточные итоги проделанной работы, а также сделан акцент на дальнейшей реализации мероприятий двустороннего военного сотрудничества. -0-