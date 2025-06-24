«Как и обещали»: на реконструируемый старый Бельский мост в Уфе вернули арку

Сегодня, 24 июня, в Уфе завершился важный этап реконструкции старого Бельского моста — возвращении на место арки. Она, как отметил на своей личной странице в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров, является одним из символов столицы республики.
По словам руководителя региона, строительные работы идут согласно графику, при этом уже выполнено 85% от общего объема. Хабиров подчеркнул, что осталось не так много до полного завершения проекта, а открытие движения по обновленному мосту запланировано на осень текущего года.
Напомним, что сохранение исторического облика моста было одним из ключевых аспектов реконструкции. Радий Хабиров отмечает, что возвращение арки на прежнее место стало выполнением данного уфимцам обещания.
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