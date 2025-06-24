Армия Израиля анонсировала новую фазу в военной кампании против Ирана: что известно

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего. Мы отбросили ядерный проект Ирана на годы назад, и то же самое касается его ракетной программы», — цитирует его слова пресс-служба израильской армии.