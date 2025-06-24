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Армия Израиля анонсировала новую фазу в военной кампании против Ирана: что известно

Начальник Генштаба ЦАХАЛ: кампания против Ирана еще не закончилась.

Источник: Комсомольская правда

Военная кампания Израиля против Ирана все еще не закончилась, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир по итогам оперативного совещания. Он подчеркнул, что впереди ожидается новая фаза, однако сейчас внимание военнослужащих возвращается к боевым действиям, происходящим в секторе Газа.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего. Мы отбросили ядерный проект Ирана на годы назад, и то же самое касается его ракетной программы», — цитирует его слова пресс-служба израильской армии.

Кроме того, по завершении кампании в Иране еврейские военные объявили о снятии всех ограничений в тылу на всей территории страны.

Как KP.RU писал ранее, 24 июня ЦАХАЛ ударил по радиолокационной станции, расположенной недалеко от Тегерана, в ответ на два ракетных обстрела со стороны Ирана, которые произошли после вступления в силу режима прекращения огня.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что Израиль заплатил ужасную цену за агрессию против исламского государства. Кроме того, со слов Пезешкиана, Израиль своими действиями не добился поставленных целей.

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