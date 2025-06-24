Народные приметы на 25 июня 2025 года: что нельзя делать в Петров день

Не начинать новые масштабные проекты, особенно те, которые требуют больших усилий и ресурсов. Воздержаться от стрижки волос — по поверьям, это может ослабить жизненную силу. Избегать конфликтов и ссор, чтобы не навлечь несчастья и болезни. Не злоупотреблять алкоголем и тяжёлой пищей, чтобы не ослабить здоровье. Не откладывать важные дела и не проявлять ленивость — это может привести к неудачам.