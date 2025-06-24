Автоэксперт Иванов объяснил, почему Mercedes не сможет вернуться в Россию

Автомобильному концерну Mercedes-Benz, в отличие от своих конкурентов, будет труднее вернуться на российский рынок. Об этом рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
По его словам, если говорить в целом о возвращении в страну именитых автобрендов, то «никакого возвращения на горизонте минимум 2−3 лет как не было, так и нет». Эксперт считает, что информация о якобы приходе компаний в Россию является вбросами.
— В частности, речь заходит о Mercedes-Benz. Но здесь нужно отметить, что все дилерская цепочка, все каналы, которые были ранее у этого бренда, полностью деактивированы, их не существует на данный момент. И возвращение конкретно этой марки, в случае, если оно когда-то состоится, будет крайне проблематичным, — приводит слова Иванова «Российская газета».
Слухи о возращении в Россию тех или иных компаний периодически появляются в Сети. В мае стало известно, что IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак: черная надпись «IKEA» на белом фоне. Правообладателем бренда выступает компания Inter IKEA Systems B.V., зарегистрированная в Нидерландах.
Кроме того, The Coca-Cola Company также приняла решение зарегистрировать ряд новых логотипов через Роспатент — в ведомство поступили заявки на знаки Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, а также на одноименные бренды. 26 апреля McDonald’s тоже подала обращение на регистрацию товарного знака «Макдоналдс». Представители компании уточнили, что главная цель юридической активности в стране заключается в «предотвращении использования бренда в России посторонними».