Автоэксперт Иванов объяснил, почему Mercedes не сможет вернуться в Россию

— В частности, речь заходит о Mercedes-Benz. Но здесь нужно отметить, что все дилерская цепочка, все каналы, которые были ранее у этого бренда, полностью деактивированы, их не существует на данный момент. И возвращение конкретно этой марки, в случае, если оно когда-то состоится, будет крайне проблематичным, — приводит слова Иванова «Российская газета».