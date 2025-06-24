В Сеченовском университете назвали главные условия для долголетия

Технологии редактирования генома, позволяющие лечить опасные заболевания на самых ранних стадиях, и мРНК-технологии, открывающие новую страницу превентивной медицины, позволят людям жить все дольше: по данным исследований, у человеческого организма есть потенциал доживать до 120−125 лет. Какие способы увеличить продолжительность жизни есть уже сейчас, рассказала заместитель директора по методической работе Института профессионального образования Сеченовского университета, доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, руководитель образовательной программы «Биохакинг» Светлана Рыкова.
— Светлана Михайловна, есть ли у людей возможность доживать до 100 лет?
— Возможность доживать не только до 100, но и до 120−125 лет существует и становится все более вероятной. По крайней мере, исследования показывают, что такой потенциал у человеческого организма есть. Важную роль играет здоровый образ жизни, условия жизни, в том числе доступ к качественной медицине. Многое зависит и от уникальных биологических и генетических факторов. Исследования показывают, что у супердолгожителей есть особые гены или комбинации генов, которые способствуют замедлению процессов старения, устойчивости к болезням и восстановлению тканей. Прожить до 120 лет реально при наличии генетической предрасположенности и оптимальных условий, но такие долгожители остаются редким исключением, так как продолжительность жизни зависит от сложного взаимодействия генетики, образа жизни и окружающей среды.
— Какие есть современные способы борьбы со старением?
— Среди них — технологии редактирования генов, стратегии превентивной медицины и здоровый образ жизни.
Редактирование генов — это не фантастика, для ряда заболеваний его уже применяют. Новорожденным проводят расширенный неонатальный скрининг для выявления наследственных заболеваний, заболеваний обмена веществ, спинальной мышечной атрофии, первичных иммунодефицитов. Например, при спинально-мышечной атрофии ранняя диагностика дает возможность назначить ребенку инновационное лечение, благодаря которому он будет жить и полноценно развиваться.
В 2020 году была открыта технология редактирования генома CRISPR/Cas9. В перспективе с ее помощью можно будет в корне изменить траекторию жизни пациентов, в том числе с муковисцидозом, — появится возможность лечить их, а не только поддерживать оптимальное качество жизни. В перспективе технологию CRISPR/Cas9 также можно будет использовать для терапии других моногенных орфанных заболеваний.
Кроме того, мРНК-технологии — прямая производная генетических технологий. С мРНК-технологиями связаны разработка вакцин и лекарств для профилактики и лечения инфекционных, онкологических заболеваний, орфанных патологий.
Задачи, которые необходимо решить, — разработка препаратов на основе мРНК, применение мРНК-технологий в индивидуализированной терапии пациентов и использование технологий в образовании. Это, например, работы по оптимизации доставки систем CRISPR в клетки человека и животных, использование генетического редактирования для лечения таких наследственных заболеваний, как муковисцидоз и серповидноклеточная анемия, разработка методов точечного редактирования оснований (base editing) для повышения точности коррекции генетических дефектов.
Что касается стратегий превентивной медицины, здесь упор сделан на снижение риска возрастных заболеваний и инвалидности до того, как они возникнут. Профилактика включает в себя как изменение образа жизни, так и профилактические медицинские вмешательства, например вакцинирование и скрининговые тесты. Медицина позволяет бороться со многими хроническими заболеваниями, диагностировать их на ранних стадиях и проводить профилактику, что увеличивает продолжительность жизни.
Кроме того, подход должен быть комплексным: старение затрагивает многие аспекты нашей жизни. Поэтому и работать надо со всеми: необходима и физическая активность для поддержания мышечной массы, и когнитивные тренировки для нейропротекции.
Надо понимать, что не существует универсального подхода к здоровому старению, и вмешательства могут потребоваться с учетом индивидуальных потребностей и обстоятельств человека. Поэтому речь должна идти о персонализированной медицине, геномике и других технологиях для выявления людей с повышенным риском возрастных заболеваний и подбора необходимых конкретному человеку вмешательств.
И наконец, стратегии борьбы со старением направлены не только на содействие долголетию, но и на поддержание качества жизни в более поздние годы. Такой подход включает в себя сохранение физической и когнитивной функций, содействие социальному и эмоциональному благополучию.
— Есть такое понятие — биологический возраст. Как оставаться «моложе» своих лет?
— Биологический возраст — это показатель состояния организма, отражающий его функциональный и физиологический ресурс. В отличие от хронологического возраста, который измеряется количеством прожитых лет, биологический может быть меньше или больше хронологического. Он зависит от образа жизни, генетики, состояния здоровья и окружающей среды.
Умеренная физическая активность, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, здоровый сон и психологическая устойчивость помогают сохранить свой биологический возраст. Хорошая экология и социальная активность тоже играют важную роль. Все это запускает механизмы контроля клеточного старения. А различные генетические факторы могут реализоваться или не реализоваться в зависимости от того, какой образ жизни ведет человек.
Надо сказать, что превышение биологического возраста по сравнению с хронологическим более чем на 5 лет свидетельствует об ускорении процессов старения. В этом случае стоит пересмотреть управляемые факторы риска, на которые каждый человек может повлиять.
ВОТ ЭТИ ФАКТОРЫ:
Курение. Оно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Злоупотребление алкоголем. Этот фактор существенно повышает риск преждевременной смерти. Избыточный вес и абдоминальное ожирение. Увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и крайне негативно влияет на течение уже существующих болезней. Неправильное питание. Избыток в рационе насыщенных животных жиров приводит к атеросклерозу и ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Низкая физическая активность. Повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 2−3 раза, особенно у мужчин. Сахарный диабет. Повышает риск развития ишемической болезни сердца и заболеваний периферических сосудов. Стресс. Хронический стресс способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а острый стресс может стать катализатором и толчком к возникновению опасного для жизни приступа. На первом месте по смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — злокачественные новообразования. А эти заболевания — следствие в том числе пренебрежения заботой о своем здоровье. Так что скорость старения можно остановить только комплексно.