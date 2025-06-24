В Сеченовском университете назвали главные условия для долголетия

— Возможность доживать не только до 100, но и до 120−125 лет существует и становится все более вероятной. По крайней мере, исследования показывают, что такой потенциал у человеческого организма есть. Важную роль играет здоровый образ жизни, условия жизни, в том числе доступ к качественной медицине. Многое зависит и от уникальных биологических и генетических факторов. Исследования показывают, что у супердолгожителей есть особые гены или комбинации генов, которые способствуют замедлению процессов старения, устойчивости к болезням и восстановлению тканей. Прожить до 120 лет реально при наличии генетической предрасположенности и оптимальных условий, но такие долгожители остаются редким исключением, так как продолжительность жизни зависит от сложного взаимодействия генетики, образа жизни и окружающей среды.