Mash: охранник из Внуково обзавелся толпой поклонниц после видео в соцсетях

Сообщается, что 23-летний уроженец Уфы приехал в Москву, когда был ещё школьником, а после службы в армии устроился работать в группу быстрого реагирования столичного аэропорта. Месяц назад его снял модельный агент и опубликовал видео в соцсетях. Теперь девушки, которые считают молодого человека очень привлекательным, заливают с ним видео, подходят познакомиться или пообщаться. Ему также поступает множество предложений от модельных агентств.