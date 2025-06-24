Mash: охранник из Внуково обзавелся толпой поклонниц после видео в соцсетях

Молодой человек, работающий охранником в аэропорту Внуково, обзавелся армией поклонниц после того, как видео с ним в Сеть выложил модельный агент, пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что 23-летний уроженец Уфы приехал в Москву, когда был ещё школьником, а после службы в армии устроился работать в группу быстрого реагирования столичного аэропорта. Месяц назад его снял модельный агент и опубликовал видео в соцсетях. Теперь девушки, которые считают молодого человека очень привлекательным, заливают с ним видео, подходят познакомиться или пообщаться. Ему также поступает множество предложений от модельных агентств.
Однако все предложения поработать моделью молодой человек отвергает, так как жена против такой работы. Сообщается, что с будущей супругой охранник познакомился в метро, потом они случайно встретились в аэропорту, в 2024 году пара заключила брак.